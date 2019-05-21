Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ı bekleyen tehlike!
Bu akşam ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138.bölüm için heyecan dorukta… Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır artık belaya bulaşmak istemese de kurtulamıyor. Yeni kurduğu ortaklığın getireceği sonuçları düşünmeden hareket ediyor ve sonrasında gerçeği fark etse de artık çok geç oluyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. bölüm fragmanı yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Akif'in planları dur durak bilmiyor. Çakırbeyliler örgüte silah satmakla suçlanıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı ve yaşanacakların özeti…
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 138. BÖLÜM FRAGMANI
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"Adamın birisi çıkıp bizim örgüte silah sattığımızı söylüyor!"
Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir. Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir. Diğer yandan içlerindeki hainin kim olduğunu bulma görevini üstlenen Alparslan'ın, silahların hangi depodan çıktığını öğrenmesi şart olmuştur. Silahları satın alanlara ulaşmayı başaran İlyas ve yol arkadaşlarının başlarına buyruk hareket ederek girdikleri çatışmanın sonuçları ise ağır olacaktır. Zeki, yolunda giden planlarına katkıda bulunan, Çakırbeylilerin yeni hasmını da yanında tutarak gücüne güç katar. Bir belaya bulaşmak istemeyen Hızır, bu yeni ortaklığın başlarına ne gibi belalar açabileceğini fark ettiğinde ise iş işten geçmiş olacaktır.
- 21.05.2019
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ı bekleyen tehlike! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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