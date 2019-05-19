Çukur 66. bölüm fragmanı yayınlandı! Aliço öldü mü?
19 Mayıs 2019, Pazar
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yayınlandı! Aliço öldü mü?

Çukur 66. bölüm fragmanı yayınlandı! Aliço öldü mü?

Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisinde heyecan dorukta… Çukur sezon finaline son 2 bölüm kala gerilimin dozu da artmaya başladı. Yayınlanan Çukur 66. bölüm fragmanında Yamaç ile Azer’in kapışma sahneleri dikkat çekti. Birbirini öldüresiye döven ikiliden amacına ulaşan kim oldu? Dizisinin sevenleri Aliço’ya ne olduğunu merak etmeye başladı.

Çukur 66.yeni bölümde Azer ile kapışmasında yaralanan Yamaç hastaneye kaldırılıyor. Yamaç'ın ilk sorusu Aliço'ya ne olduğu oluyor. Vartolu'nun ise Aliço'nun cenaze fotoğrafını göstermesi Yamaç'ın bir kez daha yıkılmasına neden oluyor. Peki Çukur'da Aliço gerçekten öldü mü? Diziden ayrılıyor mu? İşte Çukur fragmanı...

ÇUKUR 66. BÖLÜM FRAGMANI

Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak. Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak. Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş'un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar. İdris tüm Koçovalı kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak. Uluç'un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla'yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak. Bu sırada Azer'i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah'la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur'da tansiyon yükselecek.

  1. 19.05.2019
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