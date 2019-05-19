Çukur 66. bölüm fragmanı yayınlandı! Aliço öldü mü?
Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisinde heyecan dorukta… Çukur sezon finaline son 2 bölüm kala gerilimin dozu da artmaya başladı. Yayınlanan Çukur 66. bölüm fragmanında Yamaç ile Azer’in kapışma sahneleri dikkat çekti. Birbirini öldüresiye döven ikiliden amacına ulaşan kim oldu? Dizisinin sevenleri Aliço’ya ne olduğunu merak etmeye başladı.
Çukur 66.yeni bölümde Azer ile kapışmasında yaralanan Yamaç hastaneye kaldırılıyor. Yamaç'ın ilk sorusu Aliço'ya ne olduğu oluyor. Vartolu'nun ise Aliço'nun cenaze fotoğrafını göstermesi Yamaç'ın bir kez daha yıkılmasına neden oluyor. Peki Çukur'da Aliço gerçekten öldü mü? Diziden ayrılıyor mu? İşte Çukur fragmanı...
ÇUKUR 66. BÖLÜM FRAGMANI
Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak. Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak. Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş'un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar. İdris tüm Koçovalı kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak. Uluç'un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla'yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak. Bu sırada Azer'i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah'la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur'da tansiyon yükselecek.
- 19.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Çukur 66. bölüm fragmanı yayınlandı! Aliço öldü mü? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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