Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu
Vatandaşlar hafta sonu planlarını yapmak için hava durumunu araştırmaya başladı. Hafta sonu açık ya da kapalı yerde plan yapmayı hava durumuna göre ayarlayacak olanların en çok merak ettiği konunun başında hava sıcaklığı, yağışın olup olmadığı oluyor. Peki İstanbul’da hava sonu hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul için 5 günlük hava durumu bilgisini resmi sitesinden paylaştı. İstanbul'da yaşayan vatandaşların hafta sonu hava sıcaklığının nasıl olacağı, yağış olup olmayacağı sorularının merak edilen yanıtı da belli oldu. İşte İstanbul hava durumu ile ilgili ayrıntılar…
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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Parçalı ve çok bulutlu, batısı ve güneyinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
- 16.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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