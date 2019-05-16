Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu
17 Mayıs 2019, Cuma
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? İstanbul

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu

Vatandaşlar hafta sonu planlarını yapmak için hava durumunu araştırmaya başladı. Hafta sonu açık ya da kapalı yerde plan yapmayı hava durumuna göre ayarlayacak olanların en çok merak ettiği konunun başında hava sıcaklığı, yağışın olup olmadığı oluyor. Peki İstanbul’da hava sonu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü () İstanbul için 5 günlük bilgisini resmi sitesinden paylaştı. İstanbul'da yaşayan vatandaşların hafta sonu hava sıcaklığının nasıl olacağı, yağış olup olmayacağı sorularının merak edilen yanıtı da belli oldu. İşte ile ilgili ayrıntılar…

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU




MARMARA'DA 16 MAYIS HAVA DURUMU BİLGİSİ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ve güneyinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

  1. 16.05.2019
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