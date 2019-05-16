Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul için 5 günlük hava durumu bilgisini resmi sitesinden paylaştı. İstanbul'da yaşayan vatandaşların hafta sonu hava sıcaklığının nasıl olacağı, yağış olup olmayacağı sorularının merak edilen yanıtı da belli oldu. İşte İstanbul hava durumu ile ilgili ayrıntılar…



İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU









MARMARA'DA 16 MAYIS HAVA DURUMU BİLGİSİ



Parçalı ve çok bulutlu, batısı ve güneyinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BURSA °C, 27°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANAKKALE °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ °C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı