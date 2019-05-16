Diriliş Ertuğrul 149. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey’e büyük tuzak!
Dün akşam Diriliş Ertuğrul 148.son bölümüyle ekrana geldi. TRT 1’de yayınlanan ve Çarşamba akşamları izlenen Diriliş Ertuğrul dizisinde neler yaşandı. Diriliş Ertuğrul finaline son 2 bölüm kala heyecanın dozu arttı ve izleyiciler nasıl bir final bölümü ile karşılaşacaklarını merak etmeye başladı. Son bölümün hemen ardından Diriliş Ertuğrul 149. Yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Diriliş Ertuğrul 149. Bölümü ile 22 Mayıs Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'e yeni bir tuzak kuruluyor. Arıkbuka'nın yanına atlarla giden Ertuğrul bey tuzak kurduğu bu yolun eceli olacağını söylüyor. Peki Diriliş Ertuğrul'da Arıkbuka sonunda ölecek mi?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 149. BÖLÜM FRAGMANI
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ertuğrul Bey, Hülagü Han'ın gizli casus olan Arıkbuka ve Albastı tarafından tutsak edilmiş, Turgut ağır yaralanmış, Mergen ve Dumrul Alp öldürülmüştü. Gündoğdu ve Bamsı Ertuğrul Bey'i kurtarmak için yola çıkmış fakat yetişememişti.
Arıkbuka yalnız Ertuğrul Bey değil Gündoğdu'nun da peşindeydi ve onu yakalamak için bir tuzak daha kurmuştu. Ertuğrul Bey'in kıyafetinden bir parçayı tuzağa çekmek istedikleri yere koymuş, Ertuğrul Bey'i aramaya çıkan Gündoğdu ve Bamsı'yı kendine doğru çekmişti.
Bamsı ve Gündoğdu Arıkbuka'nın tuzağına düştüklerinde Albastı ise Ertuğrul Bey'i sorgulamak için gizli mağaraya götürüyordu. Fakat Ertuğrul Bey bağlanmış olan ellerini çözmüş ve Albastı'nın adamlarını etkisiz hale getirmişti. Artık Albastı ve Ertuğrul Bey tek başına kalmış çetin bir savaş sonucu Ertuğrul Albastı'yı öldürmüştü.
Arıkbuka'nın tuzağını bilen Ertuğrul Bey, abisi Gündoğdu ve Bamsı'yı kurtarmak için tuzak kurulan mağaraya gitmiş ve Arıkbuka'nın adamlarını öldürerek abisini ve Bamsı'yı kurtarmıştı. Savaşı kaybettiğini gören Arıkbuka gizlice kaçmış ve bu yaşananların intikamını alacağını hissettirmişti.
Kurduğu tuzağa kendisi düşen Arıkbuka'nın yeni planı ne olacak? Ertuğrul Bey Arıkbuka'yı yakalayabilecek mi? Abisi Beybolat'ın öldürülmesini hazmedemeyen Sırma ne yapacak?
- 16.05.2019
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Yorum
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Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Diriliş Ertuğrul 149. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey’e büyük tuzak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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