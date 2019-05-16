Bir Zamanlar Çukurova 33. yeni bölümde Yılmaz ölecek mi?
ATV’nin severek izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 33. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Ercüment’in Gülten’e saldırdığını gören Yılmaz, müdahale etmek isterken silahla vuruluyor. Peki Yılmaz ölecek mi yoksa bu olaydan da sağ çıkabilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı…
Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak ve izleyicileri ekrana kilitleyecek. Bir Zamanlar Çukurova 33.bölümde Seher'in Demir'den hamile olduğunu söylemesi olayları nasıl değiştirecek. Demir Hünkar hanıma kısır olduğunu söyleyecek, peki Seher'i nasıl susturacaklar? Gaffur'un bebeği olduğu ortaya çıkacak mı? Bir Zamanlar Çukurova'da heyecanın dozu gittikçe artıyor, işte tüm yaşanacaklar…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 33. BÖLÜM FRAGMANI
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Çukurova'da yine silahlar patladı! Üstelik tam sulh ilan edip silahını bırakmışken, Yılmaz bir kez daha namlunun hedefindeydi! Demir'in hediye ettiği silahla, Yılmaz'ı vuran Ercüment, Gülten'i de ortadan kaldırmak için harekete geçer. Ancak olayın tek görgü tanığı o değildir. Hünkar ve Fekeli de birbirlerinden habersiz olaya şahit olmuşlardır. Patlayan silah arkasından birçok karmaşık olayı getirir. Yılmaz yaralı olmasına rağmen Ercüment'i durdurabilecek mi? Patlayan silah, jandarmayı tekrar Demir'in peşine mi düşürecek? Tüm olanları sakladıkları Züleyha, oğlunu görmeye gidemeyince neler yapacak?
Yılmaz tekrar hastaneye nişanlısının önüne ameliyata mı götürülecek yoksa olaylar örtbas mı edilecek? Demir ve Yılmaz'ı ilk kez bu kadar aynı safta bir araya getiren olay, Hünkar ve Fekeli arasındaki dengeyi de etkileyecek mi? Dışarda patlayan silah bir yana konağın içinde de adeta saatli bir bomba olarak dolaşan Seher vardır! Bombayı da tam bu olayların ortasında patlatır ve "Demir'den hamile" olduğunu söyler! Hünkar, şimdi ne yapacak? Oğluna büyük sırrını söyleyecek mi? yoksa Seher'den kurtulmanın bir yolunu mu bulacak?
- 16.05.2019
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Bir Zamanlar Çukurova 33. yeni bölümde Yılmaz ölecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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