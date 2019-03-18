İŞKUR TYP 53 bin memur alacak! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) KPSS şartlı ya da şartsız Türkiye genelinde pek çok ilan yayınlıyor. İşsiz olan vatandaşların yakından takip ettiği İŞKUR, 53 bin personeli hangi kadrolarda istihdam edecek?



İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar İŞKUR'un resmi internet sitesi olan "iskur.gov.tr" üzerinden açık ilanları görebilir ve kolayca başvuru yapabilir. Dilerse İŞKUR başvuru merkezlerine giderek de başvuru yapılabiliyor.



İŞKUR HANGİ KADROLARA MEMUR ALIMI YAPACAK?



Güvenlik görevlisi, şoför, aşçı, temizlik personeli, büro memuru, depo memuru, ambar memuru, yolcu şoförü, kaynakçı, tesisatçı, işletmeci, veri giriş personeli, çağrı merkezi personeli ve çok daha fazla kadroya personel alımı yapılmaktadır.