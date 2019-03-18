İŞKUR TYP 53 bin memur alacak! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?
Binlerce kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, vatandaşları çalışma hayatına katmayı ve işsizliği önlemeyi hedefliyor. Bu doğrultuda İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 53 bin kişiyi memur olarak alacak. Peki İŞKUR memur alımı şartları neler, başvurular nereden yapılıyor?
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) KPSS şartlı ya da şartsız Türkiye genelinde pek çok ilan yayınlıyor. İşsiz olan vatandaşların yakından takip ettiği İŞKUR, 53 bin personeli hangi kadrolarda istihdam edecek?
İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar İŞKUR'un resmi internet sitesi olan "iskur.gov.tr" üzerinden açık ilanları görebilir ve kolayca başvuru yapabilir. Dilerse İŞKUR başvuru merkezlerine giderek de başvuru yapılabiliyor.
İŞKUR HANGİ KADROLARA MEMUR ALIMI YAPACAK?
Güvenlik görevlisi, şoför, aşçı, temizlik personeli, büro memuru, depo memuru, ambar memuru, yolcu şoförü, kaynakçı, tesisatçı, işletmeci, veri giriş personeli, çağrı merkezi personeli ve çok daha fazla kadroya personel alımı yapılmaktadır.
- 18.03.2019
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
İŞKUR TYP 53 bin memur alacak! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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