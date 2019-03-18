EDHO 129.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128.son bölüm izle!.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Binlerce kişi bu sorunun yanıtını arıyor. EDHO 128.son bölüm reytingleri altüst etmiş, izleyenleri ekran başına kilitlemişti. Zeki, Alparslan'ı ele geçirirken Ünal Kaplan ve Hızır'ı arayarak tehdit etmişti. Zeki, silah ve para dolu deponun yerini söylemezlerse Alparslan'ın öldürüleceğini söylemiş, ciddiyetini otaya koymak için ise Meltem'i vurmuştu. Alparslan çılgına dönerken hiçbirşey yapamamış, Hızr ve Ünal Kaplan ise durumu yalnızca izlemek zorunda kalmıştı. Çılgına dönen Hızır kontrolden çıktı. Ünal Kaplan, Hızır'ı durdurmak istese de başarılı olamadı. Ancak Hızır öfkeli olsa da akıllıca bir plan yapmayı ihmal etmedi. Şimdi EDHO 129.yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Peki, EDHO 129.yeni bölüm fragmanı yayında mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128.son bölüm izle linki ve EDHO 129.yeni bölüm fragmanı ile ilgili gelişmeler....



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 129. BÖLÜM FRAGMANI | İZLEYİN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128.son bölüm deyim yerindeyse nefesleri kesmişti. İzleyiciler ekranları başından bir saniye bile ayrılamazken dizide şu gelişmeler yaşandı;

Zeki, silah ve para dolu depoyu ele geçirmek için boyundan büyük işlere kalkışıyor. Alparslan'ı ve Meltem'i kaçırmayı başaran Zeki, Hızır ve Ünal Kaplan'a isteklerini söylüyor. Hızır, Alparslan'a, 'Şerefsiz ne istiyorsa ver' dese de Alparslan ikna olmuyor. Alparslan amcası Hızır'a, Senin yoluna canım fedadır' diye sesleniyor. Zeki ciddiyetini anlatmak için Alparslan'ın gözleri önünde Meltem'i vuruyor. Sandalyeye bağlı olan Alparslan deliye dönse de çaresiz kalıyor. Hızır ve Ünal Kaplan, Meltem'in ölümünü izlemek durumunda... Hızır, Zeki'nin haddini aşması üzerine harekete geçiyor. Ünal Kaplan, kontrolsüzce davranmaması için Hızır'ın önüne geçmeye çalışıyor. Ancak Hızır durdurmaya kimsenin gücü yetmiyor. Hızır, Ünal Kaplan'a Mesut'un yanına gitmek istediğini söylüyor. Mesut'la görüşen Hızır, düşmanlarına kendisi ile uğraşmaları gerektiği mesajını veriyor.

İstediğini bir türlü elde edemeyen Zeki, Hızır'ı öldürmenin peşinde. Façalılar ile anlaşamayan Zeki, Hızır'ı öldürmek istese de Hızır'ın akıllıca planı karşısında çaresiz kalacak.



