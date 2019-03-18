Dolar ne kadar? 18 Mart Dolar ve Euro fiyatları

Yatırımcıların yakından takip ettiği Dolar kurunda neler yaşanıyor? Yeni bir haftaya başlarken vatandaşlar dolar fiyatını merak edip gündemde sıkça araştırmaya başladı. 18 Mart Dolar ve Euro fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Önemli bir yatırım aracı olan Dolar fiyatları bugün kaç liradan alıcı buluyor. Birikimlerini daha yüksek kazançlara dönüştürmek isteyen vatandaşlar Dolar ve Euro olarak geleceğini planlıyor. Peki merak edilen döviz piyasasında son durum nedir? İşte detaylar…
DOLAR VE EURO ALIŞ - SATIŞ FİYATI (18 MART)
DOLAR
Alış: 5,4567
Satış: 5,4611
EURO
Alış: 6,1904
Satış: 6,1948
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Yurt içinde, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, günü yüzde 0,85 artışla 103.304 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,74 yükseldi. Cuma günü yüzde 0,37 değer kaybederek 5,4467'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4550 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bu hafta çarşamba günü Fed, perşembe günü İngiltere Merkez bankası (BoE) başta olmak üzere merkez bankalarının kararları, makroekonomik veri trafiği ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.
- 18.03.2019
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