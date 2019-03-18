Dolar ne kadar? 18 Mart Dolar ve Euro fiyatları

Önemli bir yatırım aracı olan Dolar fiyatları bugün kaç liradan alıcı buluyor. Birikimlerini daha yüksek kazançlara dönüştürmek isteyen vatandaşlar Dolar ve Euro olarak geleceğini planlıyor. Peki merak edilen döviz piyasasında son durum nedir? İşte detaylar…

DOLAR VE EURO ALIŞ - SATIŞ FİYATI (18 MART)



DOLAR

Alış: 5,4567

Satış: 5,4611

EURO

Alış: 6,1904

Satış: 6,1948

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Yurt içinde, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, günü yüzde 0,85 artışla 103.304 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,74 yükseldi. Cuma günü yüzde 0,37 değer kaybederek 5,4467'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta çarşamba günü Fed, perşembe günü İngiltere Merkez bankası (BoE) başta olmak üzere merkez bankalarının kararları, makroekonomik veri trafiği ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.