Refika kimdir? Refika’nın Mutfağı programı

Kolay ve lezzetli yemek tarifleriyle dikkat çeken ve oldukça sevilen Refika, televizyonun yanı sıra Youtube kanalındaki videolarıyla da izleniyor. Binlerce takipçisi bulunan Refika Birgül'ün hayatı hakkındaki bilgileri derledik.



REFİKA BİRGÜL KİMDİR?



Refika Birgül, 19 Mayıs 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Kıbrıslı, babası Nevşehirli olan Birgül, doktor bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İlköğrenimine Yeşilköy'de bulunan Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu'nda devam eden Birgül, lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamladı. Lise yıllarında siyah beyaz fotoğrafçılığa merak salan Refika Birgül, matematik ve fiziği birleştirerek bir dans projesi hazırladı. Birgül, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra Londra,ya giden Birgül, da London Business School'da liderlik eğitimi aldı.





Üniversitenin ilk yıllarında Yavuz Turgul'un reklam ajansı Medina Turgul'da çalışırken, reklamcı olma hayaliyle okulu bırakmaya karar verir. O dönemde İstanbul depremi gerçekleşince bu kararından vazgeçer ve VoIP ( voice over internet protocol) denilen alanda kendi işini kurar ve ilk parasını da buradan kazanır. Mezun olduktan sonra IF Istanbul Bağımsız Filmler Festivali ve ardından İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) organizasyon bölümünde çalışır. Son olarak da Özel Doğan Hastanesi'nde beş buçuk sene boyunca üst düzey yönetici ve sonrasında genel müdür olarak görev yapar.



Refika Birgül'ün mutfağa girişi ailesine bol köpüklü Türk kahvesi yapmasıyla başladı. Akdeniz mutfağı ve İç Anadolu mutfağına ait yemekleri ailesinden öğrenen Birgül, Londra'ya akrabalarını görmek için gittiğinde damak zevki daha da gelişti. Kuzguncuk'ta yaşayan Refika Birgül, kitap çıkardıktan sonra bir atölyeye ihtiyaç duydu. Rum mimar Simotas'ın eseri olan ve 30 yıldır kapısına kilit vurmuş bir binayı atölyeye çevirdi. 2011'de "Arçelik'le Mucize Lezzetler" programını hazırlayan Birgül, Mucize Lezzetler; Anadolu Halk Mutfağı Derneği tarafından "En İyi Görsel Medya" alanında ödüle layık görüldü. Refika Birgül, Boğaziçi Üniversitesi Gastronomi ve Degutasyon Kulübü tarafından "Yılın En İyi Yemek Programı" ödülünün sahibi oldu. 2013 yılında ise Time Out İstanbul Yeme İçme Ödülleri'nde "En İyi Tv Şefi" alanında ödül aldı. 2013 yılında Bahar Kitapcı ile Refika'dan markasını kuran Refika Birgül, internet üzerinden el emeği ürünlerin satışını yapıyor.