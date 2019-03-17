Altın fiyatları hafta sonu kaç liradan işlemde? Kapalıçarşı altın fiyatları

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte daha bir önem kazanan altın fiyatlarının ne kadardan işlem gördüğü en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dalgalanma halinde olan altın fiyatları Kapalıçarşı'da Cuma günü kapanışında kaç liradan alıcı buldu?



ALTININ ALIŞ VE SATIŞ FİYATI (17 MART 2019)



Gram altın: 228,02 - 228,09



Çeyrek altın: 367,29 - 375,57



Yarım altın: 731,97 - 750,83



Tam altın: 1.49218,00 – 1.50725,30



Cumhuriyet altını: 1.517,00 - 1.540,00





Altın ONS ($): 1.302,03 - 1.302,61



14 ayar bilezik gram fiyatı: 130,79 - 130,88



18 ayar bilezik gram fiyatı: 167,58 - 167,69



22 ayar bilezik gram fiyatı: 209,41 - 209,54



ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Altın piyasasında, en düşük 229 bin 150 lira, en yüksek 229 bin 348 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 229 bin 250 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 118 milyon 166 bin 523,07 lira, işlem miktarı ise 516,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 120 milyon 742 bin 400,59 lira oldu.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.