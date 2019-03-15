Hava durumu nasıl? Meteoroloji'den uyarı 16 Mart 2019 Cumartesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kayseri, Sivas ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay'ın güney kesimleri ile Diyarbakır, Batman, Bingöl'ün güneyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hatay'ın güney kesimleri ile Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Bitlis ve Hakkari çevreleri, Bingöl'ün yüksek kesimleri ile Siirt'in Pervari, Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı (30-60 cm) beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı,tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay'ın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antakya, Samandağ, Yayladağ, Altınözü ve Reyhanlı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Kayseri, Sivas, Çankırı ve Ankara'nın yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, sabah saatlerinde iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇORUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl'ün güney kesimleri, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MUŞ °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Orta Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, doğusu öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam ı 4 ila 6 (50 km/sa), doğusu gece 5 ila 7 (40-60 km/saat), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısında zamanla güneyden 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğleden sonra güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), açıkları ile güneyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinin açıkları ile güneyi 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle kuzey ve kuzeydoğu, 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 6 (50 km/sa), Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu Rüzgâr: kuzeu ve kuzeydoğu zaman zaman kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağışta orta.