Altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı! 15 Mart 2019 çeyrek altın fiyatı…
Haftanın son gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. Yatırımcıların gözbebeği olan altın fiyatlarında dün yaşanan gerileme bugün yine kendini artışa bıraktı. Altının sevindiren yükselişi ile güncel fiyatlar ne oldu?
Bugün kapanış yapacak ve hafta sonu serbest piyasaya dönecek olan altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla altın fiyatları daha bir ilgiyle ve yakından takip edilir oldu. Dalgalanmaya yaşayan altın yatırımcılarını heyecanlandırıyor. Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.
ALTININ ALIŞ VE SATIŞ FİYATI (15 MART)
Gram altın: 228,01 - 228,16
Çeyrek altın: 364,81 - 373,04
Yarım altın: 727,35 - 746,09
Tam altın: 727,35 - 746,09
Cumhuriyet altını: 1.511,00 - 1.534,00
Altın ONS ($): 1.297,80 - 1.297,99
14 ayar bilezik gram fiyatı: 129,97 - 130,05
18 ayar bilezik gram fiyatı: 166,45 - 166,56
22 ayar bilezik gram fiyatı: 207,94 - 208,08
- 15.03.2019
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Toplam 3
Yorum
demirci Şu an galatasaraya geldiği dönemden daha geriye gitmiş durumda . bu değişiklik belki ona da iyi gelir. Ama Tr de aldığı parayı alması hayal
Altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı! 15 Mart 2019 çeyrek altın fiyatı… haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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