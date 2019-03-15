Altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı! 15 Mart 2019 çeyrek altın fiyatı…

Bugün kapanış yapacak ve hafta sonu serbest piyasaya dönecek olan altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla altın fiyatları daha bir ilgiyle ve yakından takip edilir oldu. Dalgalanmaya yaşayan altın yatırımcılarını heyecanlandırıyor. Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.



ALTININ ALIŞ VE SATIŞ FİYATI (15 MART)



Gram altın: 228,01 - 228,16



Çeyrek altın: 364,81 - 373,04



Yarım altın: 727,35 - 746,09



Tam altın: 727,35 - 746,09





Cumhuriyet altını: 1.511,00 - 1.534,00



Altın ONS ($): 1.297,80 - 1.297,99



14 ayar bilezik gram fiyatı: 129,97 - 130,05



18 ayar bilezik gram fiyatı: 166,45 - 166,56



22 ayar bilezik gram fiyatı: 207,94 - 208,08