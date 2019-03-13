YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YÖKDİL soru ve cevapları

10 Mart tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının soru ve cevapları yayınlandı. Adaylar "sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" internet adresi üzerinden ulaşabiliyor. Çoktan seçmeli beş şıklı 80 sorunun sorulduğu adaylara 180 dakika zaman verildi.



YÖKDİL SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?



Genellikle sınav tarihinden sonra 14 gün içerisinde sonuçlar açılıyor. Henüz net bir tarih verilmese de YÖKDİL sınav sonuçlarının Mart ayı içerisinde duyurulacağı bekleniyor. Açıklandığında haberimizde de yer alacaktır.





YÖKDİL SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?



Sınav itirazları 11-15 Mart tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar "yokdil.yok.gov.tr" üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu ile itiraz işlemini gerçekleştirecek. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir.



YÖKDİL NEDİR?



Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.