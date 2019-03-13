Altın fiyatları yükseliyor! Kapalıçarşı’da çeyrek altın ne kadar?
13 Mart 2019, Çarşamba
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fiyatları yükseliyor! Kapalıçarşı’da çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yükseliyor! Kapalıçarşı’da çeyrek altın ne kadar?

Vatandaşların büyük merakla takip ettiği fiyatları bugün kaç liradan işlem görüyor. En önemli yatırım araçlarından biri olan altın Kapalıçarşı’da ne kadardan alıcı buluyor? Merak edilen altın fiyatlarına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte fiyatları daha bir önem kazanmaya başladı. Çeyrek altın fiyatının yanı sıra bilezik fiyatları da araştırılıyor. Bugünün altın fiyatlarındaki değişiklikler, alış ve satışı hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ALTININ ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI (13 MART 2019)

Gram altın: 228,06 - 228,21

Çeyrek altın: 364,89 - 373,12

Yarım altın: 727,51 - 746,24

Tam altın: 1.505,18 - 1.542,69



Cumhuriyet altını: 1.511,00 - 1.534,00

Altın ONS ($): 1.304,82 - 1.305,06

14 ayar bilezik gram fiyatı: 129,99 - 130,08

18 ayar bilezik gram fiyatı: 166,48 - 166,59

22 ayar bilezik gram fiyatı: 207,99 - 208,13

  1. 13.03.2019
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