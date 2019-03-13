Altın fiyatları yükseliyor! Kapalıçarşı’da çeyrek altın ne kadar?
Vatandaşların büyük merakla takip ettiği altın fiyatları bugün kaç liradan işlem görüyor. En önemli yatırım araçlarından biri olan altın Kapalıçarşı’da ne kadardan alıcı buluyor? Merak edilen altın fiyatlarına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.
Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın fiyatları daha bir önem kazanmaya başladı. Çeyrek altın fiyatının yanı sıra bilezik fiyatları da araştırılıyor. Bugünün altın fiyatlarındaki değişiklikler, alış ve satışı hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.
ALTININ ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI (13 MART 2019)
Gram altın: 228,06 - 228,21
Çeyrek altın: 364,89 - 373,12
Yarım altın: 727,51 - 746,24
Tam altın: 1.505,18 - 1.542,69
Cumhuriyet altını: 1.511,00 - 1.534,00
Altın ONS ($): 1.304,82 - 1.305,06
14 ayar bilezik gram fiyatı: 129,99 - 130,08
18 ayar bilezik gram fiyatı: 166,48 - 166,59
22 ayar bilezik gram fiyatı: 207,99 - 208,13
- 13.03.2019
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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
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Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
Toplam 1
Yorum
murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
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