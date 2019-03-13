Altın fiyatları yükseliyor! Kapalıçarşı’da çeyrek altın ne kadar?

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın fiyatları daha bir önem kazanmaya başladı. Çeyrek altın fiyatının yanı sıra bilezik fiyatları da araştırılıyor. Bugünün altın fiyatlarındaki güncel değişiklikler, alış ve satışı hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.



ALTININ ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI (13 MART 2019)



Gram altın: 228,06 - 228,21



Çeyrek altın: 364,89 - 373,12



Yarım altın: 727,51 - 746,24



Tam altın: 1.505,18 - 1.542,69





Cumhuriyet altını: 1.511,00 - 1.534,00



Altın ONS ($): 1.304,82 - 1.305,06



14 ayar bilezik gram fiyatı: 129,99 - 130,08



18 ayar bilezik gram fiyatı: 166,48 - 166,59



22 ayar bilezik gram fiyatı: 207,99 - 208,13