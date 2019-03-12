Ramazan ayı ne zaman? 2019 Ramazan Bayramı hangi tarihte?

Kuran-Kerim'in indirildiği Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. İslam'da yeri ve önemi büyük olan Ramazan ayında hangi ibadetlerin yapılması gerekir? 2019 Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesine önemli günler takvimini duyurdu. İşte merak edilen o tarihler…



2019 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Üç Aylar'ın sonuncusu ve en faziletlisi olan Ramazan Ayı, Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındırıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan'da ibadetleri tam yapmak ve bu ayı çok iyi değerlendirmek önemlidir. 2019 yılında 6 Mayıs tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı için 5 Mayıs gecesi ilk sahura kalkılacak.

Ramazan ayının en önemli ibadetleri arasında bir ay boyunca oruç tutmak vardır. Kuran-ı Kerim bu ayda indirildiği için Kur'an okumaya daha fazla önem verilmesi gerekir. Tövbe etmek ve Allah'tan af dilemek önemlidir. Bol bol namaz kılmak önemlidir. Yoksullara, muhtaçlara, hastalara yardım etmek İslam'da önemli bir yer tutar.



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Tatil planları yapmaya başlayanların heyecanla araştırdığı bir konudur. 2019 yılında Ramazan Bayramı 4 Haziran'da başlayacak. Arefe günü Pazartesine denk gelen ve bayramın son günü ise Perşembe günü kutlanacağı için bu haftanın resmi tatil olması muhtemel görünüyor. Tatil edilmese de bir buçuk gün birleştirerek güzel bir Ramazan Bayramı tatili yapılabilir.