Sen Anlat Karadeniz 43. Bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm full izle tek parça izle

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SEN ANLAT KARADENİZ 43. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i kaçırır. Nefes'e eski günlerini yaşatmak isteyen Vedat, beklemediği bir direnişle karşılaşacaktır. Tahir'in babasının Deli Tahir olduğu haberi Kaleli Konak'a bomba gibi düşer. Saniye şimdi evlatlarına hesap vermek zorundadır. Tahir, Yiğit'in yardımıyla Nefes'i kurtarmayı başarır. Hayalini kurdukları mutluluğa sonunda kavuşan üçlü yeni bir hayata adım atmaya hazırken, Tahir'in geçmişinden gelen sır bu mutluluğa gölge düşürecektir.

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