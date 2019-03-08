En anlamlı Cuma mesajları ve sözleri... 8 Mart Cuma mesajları
08 Mart 2019, Cuma
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En anlamlı mesajları ve sözleri... 8 Mart

En anlamlı Cuma mesajları ve sözleri... 8 Mart Cuma mesajları

alemi için en özel günlerden biri olan günününde sevdiklerinizi bu anlamlı ve özel günde mutlu etmeniz için gönderebilirsiniz... Müslümanlar bu özel günde sevdiklerini hatırlamak ve mutlu etmek için anlamlı mesajlar araştırılıyor... İşte sizler için hazırladığımız en güzel, anlamlı ve yeni 2019 Cuma mesajları...

alemi için en özel ve anlamlı resimli mesajlarını bu başlık altından bulabilirsiniz... İşte gerek sosyal medya gerek kısa mesaj yoluyla paylaşabileceğiniz burada...

İŞTE EN ANLAMLI VE GÜZEL CUMA MESAJLARI...

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar.....

  1. 08.03.2019
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