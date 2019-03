Emine Erdoğan: "Kadınsız yer çorak topraktır"

Emine Erdoğan, "Kadının varlığı, gücü ve emeği yarınlarımızın teminatıdır. Kadının olmadığı her alan çorak bir toprak gibidir" diye konuştu. Genç Çiftçi Desteklenmesi Programı'nın yüzde 60.31'ini kadın çiftçilerin oluşturduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizde tarımsal faaliyetlerin yüzde 50'si kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Kadınlar tarımsal üretimin ve gıda güvencesinin adeta teminatı noktasında. Bu sebeple çeşitli eğitim seferberlikleri düzenliyoruz. 2013-2018 arasında toplam 2.5 milyon kadın çiftçimizin eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını sağladık" dedi.

ANNEYE 9.214 TL

Ülkemizde kadınlar için devlet pek çok destek sağlıyor. Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 9 bin 214 lira ödeniyor. İşte annelere sağlanan destekler;

DOĞUM YARDIMI: Doğum yardımı birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira.

SÜT PARASI: 2019 yılı için alınacak süt parası 180 lira.

DOĞUM PARASI: SSK'lı çalışan kadınlar doğum yardımı adı altında doğum izni döneminde iş görmezlik parası alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. Bu yıl asgari ücretli annenin doğum parası 6 bin 367 lira.

YARI ZAMANLI IŞ: Anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışabiliyor. Çalıştığı sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücretini devlet veriyor. Asgari ücretli anne, aylık bin 183 lira 26 kuruş, 2 aylık 2 bin 366 lira 52 kuruş yarı zamanlı çalışma ödeneği alıyor.



HER YERDE VARLAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanıyor. Yurdun her yerinde her işin altından kalkabilen kadınlar, hikayeleri ile dikkat çekiyor. Erkeklerin hakim oldukları işlerde önemli görevlerin üstesinden başarıyla gelen kadınlar, sahip oldukları gücün farkında olduklarını gösteriyor.



Nene Hatun'un izindeyiz

Kadınlar vatan savunmasında da 7 gün 24 saat görev yaparak adlarından söz ettiriyor. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde güvenlik korucusu Özgül Güzey, "Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun gibi ismini sayamadığımız birçok annemiz gereken mücadeleyi verdi. Biz de onlardan bayrağı devralarak aynı mücadeleye devam etmekteyiz" diye konuştu.



Hedefi 12'den vurdu

Türkler'in yüzlerce yıldır savaşlarda ustalıkla kullandığı ok, son yıllarda kadınlar arasında hızla popüler hale gelmeye başladı. 15 yıl öncesine kadar bir elin parmakları kadar lisanslı sporcunun olduğu okçulukta şimdi aralarında dünya ve Avrupa şampiyonlarının da yer aldığı 3 bin 608 sporcu bulunuyor. Milli Takım Antrenörü Damla Ergin, "Türk kadını hedefi 12'den vurur. Genetik olarak bu spora yatkınız" ifadesini kullandı.



Günde 500 bin yolcu ona emanet

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği'nde 869 otobüs şoförü içinde sadece 1 kadın çalışan bulunurken, 154 vatmanın ise 4'ü kadınlardan oluşuyor. Kadın sürücüler, günde yaklaşık 500 bin yolcu taşıyan araçları kullanıyor.



27 erkeğin arasında tek kadın bandocu

Adana'da yaşayan Dudu Dilek Akınçay (34), bir süre gitar eğitmenliği yaptıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Bandosu'na girerek 28 kişilik ekibin tek kadın üyesi oldu. Alto saksafon çalan Akınçay, "Belediyenin bando ekibinde hiç kadın olmaması dikkatimi çekti. Bunun üzerine başvurdum ve alındım. Kadınların tüm sanat dallarında ön planda olması gerekli" dedi.



Antarktika'nın kahramanı

Türkıye'nin 3'üncü kez düzenlediği ve bir bilim kadınının liderlik ettiği Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde 5'i Türk, 8 kadının yer alması Dünya Kadınlar Günü öncesi örnek tablolardan biri oldu. Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, "Kadın sayısının artması gurur verici" dedi.