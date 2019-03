8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları... Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1977 yılında 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kararlaştırdı. Kadınlar için hazılanan özel meseajlar haberimizde...



16 Aralık 1977 yılında 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını sağlayan kadınlara, Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri ile gerek sosyal medya gerek SMS yoluyla gönderip kendinizi hatırlatabilirsiniz.

EN GÜZEL KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI...

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle... Kadınlar günün kutlu olsun!

Her kadın birer çiçektir; ilgi ve sevgiye layıktır. Başımızın tacı tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun...

Kadınlar toplumumuzun mimarlarıdır, bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Ne yaparsak yapalım asla onların hakkını ödeyemeyiz. Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Bu hayatta sahip olduğum her şeyim, dünüm, bugünüm, yarınım canım kadınım kadınlar günün kutlu olsun... Seni çok seviyorum.

Medeniyetlerin devamı ve tekamülü için de kadınların önemi erkeklerden az değildir. Kadınların topluma katkısı, senenin bir günü değil her günü saygı ve sevgiyle takdir edilmesi gerekir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir, hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum, kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim...

Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et deseler hiç düşünmeden ANNEM derdim... Canım annem seni bir zaman değil her zaman seviyorum, Anneciğim, Kadınlar günün kutlu olsun.

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri paha biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına; Kadınlar günün kutlu olsun!

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.

Mesafeler uzak olsada,yuregim hep senin canim..Kadınlar günün kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim...

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Kutlu Olsun..Seni çok seviyorum.