Üç aylar ne zaman? Recep ayı ne zaman başlayacak? Üç aylar orucu...

Üç aylar Regaib Kandili ile başlıyor. Hz. Peygamberimizin Aleyhisselam'ın yani Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Receb Allah"ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır."buyurarak üç ayların bizler için ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu buyuruyor. Üç aylar Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eriyor.

İçerisinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının yer aldığı üç aylar içerisinde yer alan önemli gün ve geceler bu ayların önemini bir kat daha arttırmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) üç aylar hakkında söyledikleri ile bu ayların önemini bir kat daha gözler önüne sermiştir. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz; "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK??

Üç aylar 8 Mart Cuma günü başlıyor. Üç ayların içerisinde yer alan Recep ayı yarın başlıyor. İslam aleminde büyük öneme sahip olan üç aylar içerisinde yer alan önemli gün ve geceler ile bu ayların önemi bir kat daha artıyor. Bunların başlıcaları şu şekilde; Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili, Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili, Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi üç ayların önemini bir kat daha arttırıyor.

3 AYLAR ORUCU NEDİR?

Hz. Peygamber bu ayda bol bol nafile oruç tutardı. İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık."

Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu.

Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir. Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.