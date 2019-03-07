Sen Anlat Karadeniz 43. Bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm full izle tek parça izle
Her hafta salı günü ATV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kitleyen Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Vedat ve Tahir karşılaşmasında neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 43. bölümü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin meraklıları Sen Anlat Karadeniz 43. bölümle ilgili detayları araştırıyor. Sen Anlat Karadeniz 43. bölüm izle seçeneğini haberimizde bulabilirsiniz.
SEN ANLAT KARADENİZ 43. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i kaçırır. Nefes'e eski günlerini yaşatmak isteyen Vedat, beklemediği bir direnişle karşılaşacaktır. Tahir'in babasının Deli Tahir olduğu haberi Kaleli Konak'a bomba gibi düşer. Saniye şimdi evlatlarına hesap vermek zorundadır. Tahir, Yiğit'in yardımıyla Nefes'i kurtarmayı başarır. Hayalini kurdukları mutluluğa sonunda kavuşan üçlü yeni bir hayata adım atmaya hazırken, Tahir'in geçmişinden gelen sır bu mutluluğa gölge düşürecektir.
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE! | 43. BÖLÜM
SEN ANLAT KARADENİZ 44. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
- 07.03.2019
- Güncelleme: 07.03.2019 12:38
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
fb düşer fb yi Yüce Allahdan başka hiç kimse kümeden kurtaramaz. maçlar ilerledikçe göreceksiniz.
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
diaggggnneeeeeeeee diagne gs ı çok güçlendirrdi, hareket getirdi, gs eski gs değil, ezer geçer. diagne bir de gol atmaya başlarsa gerisini siz düşünün
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Tolgay Arslan Ali Koç’u geçti!
Toplam 6
Yorum
tabi düşerler diagne galatasarayı çok güçlendirdi. fb tabiki düşer. fb bir diagne yok, bir muslera yok, bir fernando yok, bir belhanda yok, bir fepuli yok
Sen Anlat Karadeniz 43. Bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm full izle tek parça izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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