Kadın Bölgesel hakemi Özge Kanbay hayatını kaybetti
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Kadın Bölgesel hakemi hayatını kaybetti

Kadın Bölgesel hakemi Özge Kanbay hayatını kaybetti

Kadın Bölgesel hakemi , yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etti.


Bölgesel Amatör Lig'de görev yapan Kanbay, rahim kanserine yenik düştü.
'ın cenazesi 26 Şubat 2019 Salı günü Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 22 yaşındaki genç hakemin cenazesi yarın Hatuniye Cami'sinde ikindi namazına müteakip defnedilecek.

  1. 25.02.2019
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