Kadın Bölgesel hakemi Özge Kanbay hayatını kaybetti
Kadın Bölgesel hakemi Özge Kanbay, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etti.
Bölgesel Amatör Lig'de görev yapan Kanbay, rahim kanserine yenik düştü.
Özge Kanbay'ın cenazesi 26 Şubat 2019 Salı günü Manisa Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 22 yaşındaki genç hakemin cenazesi yarın Hatuniye Cami'sinde ikindi namazına müteakip defnedilecek.
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Kadın Bölgesel hakemi Özge Kanbay hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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