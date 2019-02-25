Hüseyin Göçek FIFA hakem seminerine katılıyor
25 Şubat 2019, Pazartesi
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hakem seminerine katılıyor

Hüseyin Göçek FIFA hakem seminerine katılıyor

kokartlı Türk hakem , 'da başlayan FIFA Hakem Semineri'ne katılıyor.

yapılan açıklamaya göre, Göçek, 'nın gelecek yaz düzenleyeceği 17 ve 20 yaş altı dünya kupalarına hazırlık için Doha'da gerçekleştirdiği seminerde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yer alıyor.

Seminerde, hakemlere verilecek teorik eğitimlerin yanı sıra VAR simülatör çalışmaları ve çevrimiçi saha uygulamaları gerçekleştirilecek.

Hakemlere ayrıca atletik test uygulamasının da yapılacağı seminer, 1 Mart Cuma günü sona erecek.

  1. 25.02.2019
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