Hüseyin Göçek FIFA hakem seminerine katılıyor
FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek, Katar'da başlayan FIFA Hakem Semineri'ne katılıyor.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Göçek, FIFA'nın gelecek yaz düzenleyeceği 17 ve 20 yaş altı dünya kupalarına hazırlık için Doha'da gerçekleştirdiği seminerde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yer alıyor.
Seminerde, hakemlere verilecek teorik eğitimlerin yanı sıra VAR simülatör çalışmaları ve çevrimiçi saha uygulamaları gerçekleştirilecek.
Hakemlere ayrıca atletik test uygulamasının da yapılacağı seminer, 1 Mart Cuma günü sona erecek.
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Hüseyin Göçek FIFA hakem seminerine katılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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