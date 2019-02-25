Ali Gültiken'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
25 Şubat 2019, Pazartesi
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'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ali Gültiken'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Eski Beşiktaşlı futbolcu 'in vefat eden annesi 'in cenazesi toprağa verildi.

'in naaşı Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazın ardından Yedikule Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, Bakırköy Belediye Başkanı , Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün eski ikinci başkanı , Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin, teknik direktör , Beşiktaş'ın eski futbolcuları Gökhan Keskin, ile spor camiasından birçok isim katıldı.

  1. 25.02.2019
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