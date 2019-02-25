Ali Gültiken'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ali Gültiken'in vefat eden annesi Makbule Gültiken'in cenazesi toprağa verildi.
Makbule Gültiken'in naaşı Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazın ardından Yedikule Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün eski ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin, teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın eski futbolcuları Gökhan Keskin, Metin Tekin ile spor camiasından birçok isim katıldı.
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Ali Gültiken'in annesi son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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