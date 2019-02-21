Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Ünlü'nün ailesine taziye
21 Şubat 2019, Perşembe
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Bakan Kasapoğlu'ndan 'nün ailesine

Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Ünlü'nün ailesine taziye

Gençlik ve . , önceki gün hayatını kaybeden spordan sorumlu eski devlet bakanlarından 'nün ailesine 'de düzenlenecek tören öncesinde taziyede bulundu.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi tören düzenlendi. 'deki tören öncesinde Gençlik ve . , Ünlü ailesine dileklerini iletti.

  1. 21.2.2019 13:21
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