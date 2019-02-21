Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Ünlü'nün ailesine taziye
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki gün hayatını kaybeden spordan sorumlu eski devlet bakanlarından Fikret Ünlü'nün ailesine TBMM'de düzenlenecek tören öncesinde taziyede bulundu.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi tören düzenlendi. TBMM'deki tören öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ünlü ailesine taziye dileklerini iletti.
- 21.2.2019 13:21
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Beşiktaş'ta Tomas Soucek harekâtı
Toplam 2
Yorum
Yalçın BJK ta transfer işine Başkan girmemeli para işlerine kayyum baksın zira para nerde algısı kalkmış olur başkanımızda rahat eder
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Neco Şayet sözleşmesinde gebelik yoksa ceza verilsin helal olsun ilk olsun diyelim ancak kimseye ne hikmetse oynamayan bir çoğu defalarca sözleşm
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Kızsam mı, üzülsem mi?
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hagi10 tabi sen ali koçsun yaa senin üzerine laf söylenmez dimi. Herkesin hür idaresi var madem nihat özdemiri suçluyorsun saygı duyucaksın
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