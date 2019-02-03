Kasapoğlu’nun projeleri hazır – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Kasapoğlu’nun projeleri hazır

Kasapoğlu’nun projeleri hazır

Gençlik ve , 'da Türk amatör sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve , 'da Türk amatör sporcularla bir araya geldi. önderliğinde 'nin çok geliştiğini ifade eden Kasapoğlu, gurbetçi gençler için hazırlayacakları projeler vesilesiyle Avrupa ile 'spor köprüsü' kuracaklarını dile getirdi.

  1. 3.2.2019
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