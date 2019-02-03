Kasapoğlu’nun projeleri hazır
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da Türk amatör sporcularla bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da Türk amatör sporcularla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin çok geliştiğini ifade eden Kasapoğlu, gurbetçi gençler için hazırlayacakları projeler vesilesiyle Avrupa ile 'spor köprüsü' kuracaklarını dile getirdi.
- 3.2.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Kasapoğlu’nun projeleri hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.