Spor Güvenlik Kurulu toplandı
15 Ocak 2019, Salı
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toplandı

Spor Güvenlik Kurulu toplandı

Valisi Başkanlığında toplanan Kurulunda, 'de ikinci yarı müsabakalarının başlayacağı 2019 tarihi öncesi Manisa’da oynanacak profesyonel ve amatör spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Vali başkanlığında Valilik Brifing Salonunda yapılan Kurulu toplantısına Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutan Vekili Seyfi Türkan, Belediye İtfaiye Daire Başkanı , Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, İl Müdürü İsmail Çetin, ASKF Başkanı Erol Timur, Akhisar Belediyespor Rıza Çakır, Manisaspor Kulübü Temsilcisi Altan Çakıcı, Büyükşehir Başkanı Mevlüt Aktan, Baro Temsilcisi Av. Mehmet Özdemir katıldı.

, 'de ikinci yarının Cuma günü ilimizde oynanacak Akhisar Belediyespor-Beşiktaş Maçı ile başlayacağını belirterek hem Akhisar Belediyespor-Beşiktaş maçında hem de oynanacak diğer profesyonel ve amatör spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirlerini görüşeceklerini söyledi. Vali Deniz, ülke genelinde sporda küfür ve şiddetin kesinlikle olmaması gerektiğini, sporun yarış olduğu kadar aynı zamanda kardeşlik ve centilmenlik olduğunu ifade ederek ikinci yarıdaki müsabakaların bu çerçevede gerçekleşmesini arzu ettiklerini ve bu yönde tüm tedbirlerin alınacağını kaydetti.

  1. 15.1.2019 13:51
  2. Güncelleme: 15.1.2019 16:42
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