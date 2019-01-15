Spor Güvenlik Kurulu toplandı
Manisa Valisi Ahmet Deniz Başkanlığında toplanan İl Spor Güvenlik Kurulunda, Süper Lig'de ikinci yarı müsabakalarının başlayacağı 18 Ocak 2019 tarihi öncesi Manisa’da oynanacak profesyonel ve amatör spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.
Vali Ahmet Deniz başkanlığında Valilik Brifing Salonunda yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısına Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutan Vekili Seyfi Türkan, Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, ASKF Başkanı Erol Timur, Akhisar Belediyespor Kulübü Temsilcisi Rıza Çakır, Manisaspor Kulübü Temsilcisi Altan Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Baro Temsilcisi Av. Mehmet Özdemir katıldı.
Vali Deniz, Süper Lig'de ikinci yarının 18 Ocak Cuma günü ilimizde oynanacak Akhisar Belediyespor-Beşiktaş Maçı ile başlayacağını belirterek hem Akhisar Belediyespor-Beşiktaş maçında hem de oynanacak diğer profesyonel ve amatör spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirlerini görüşeceklerini söyledi. Vali Deniz, ülke genelinde sporda küfür ve şiddetin kesinlikle olmaması gerektiğini, sporun yarış olduğu kadar aynı zamanda kardeşlik ve centilmenlik olduğunu ifade ederek ikinci yarıdaki müsabakaların bu çerçevede gerçekleşmesini arzu ettiklerini ve bu yönde tüm tedbirlerin alınacağını kaydetti.
- 15.1.2019 13:51
- Güncelleme: 15.1.2019 16:42
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Spor Güvenlik Kurulu toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.