Spor Güvenlik Kurulu toplandı

Vali Ahmet Deniz başkanlığında Valilik Brifing Salonunda yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısına Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutan Vekili Seyfi Türkan, Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, ASKF Başkanı Erol Timur, Akhisar Belediyespor Kulübü Temsilcisi Rıza Çakır, Manisaspor Kulübü Temsilcisi Altan Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Baro Temsilcisi Av. Mehmet Özdemir katıldı.

Vali Deniz, Süper Lig'de ikinci yarının 18 Ocak Cuma günü ilimizde oynanacak Akhisar Belediyespor-Beşiktaş Maçı ile başlayacağını belirterek hem Akhisar Belediyespor-Beşiktaş maçında hem de oynanacak diğer profesyonel ve amatör spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirlerini görüşeceklerini söyledi. Vali Deniz, ülke genelinde sporda küfür ve şiddetin kesinlikle olmaması gerektiğini, sporun yarış olduğu kadar aynı zamanda kardeşlik ve centilmenlik olduğunu ifade ederek ikinci yarıdaki müsabakaların bu çerçevede gerçekleşmesini arzu ettiklerini ve bu yönde tüm tedbirlerin alınacağını kaydetti.

