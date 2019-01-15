Destek için varız
Spor Bakanı yardımcısı Hamzaoğlu, “Sporcularımıza destek verip engelleri tek tek kaldırmak için varız” dedi.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, açıklamalarda bulundu. Federasyon taslaklarında bir çalışmanın söz konusu olduğunu dile getiren Yerlikaya, ''İnşallah yakın zamanda bakanlığımız bunu duyuracaktır. Amatör branşlarda da çok ciddi başarılar olduğuna vurgu yapan Hamza Yerlikaya, "Çok ciddi altın madalyalar var. Bunları da görmezden gelmemek lazım" ifadelerini kullandı.
BEKLENTİLER BÜYÜK
"Cumhurbaşkanımızın beklentileri büyük. Bunlara cevap verebilir olmak, daha iyi çalışma ortamı sağlamak da bizim görevimiz" diyen Yerlikaya şöyle devam etti: "Sporcularımızın daha başarılı olabilmesi için olimpiyat yolunda engelleri tek tek kaldırmak için elimizde ne varsa bakanlığımız ve bakanımızla yapmaya gayret ediyoruz."
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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