Destek için varız – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Destek için varız

Destek için varız

yardımcısı Hamzaoğlu, “Sporcularımıza destek verip engelleri tek tek kaldırmak için varız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı , açıklamalarda bulundu. Federasyon taslaklarında bir çalışmanın söz konusu olduğunu dile getiren Yerlikaya, ''İnşallah yakın zamanda bakanlığımız bunu duyuracaktır. Amatör branşlarda da çok ciddi başarılar olduğuna vurgu yapan Hamza Yerlikaya, "Çok ciddi altın madalyalar var. Bunları da görmezden gelmemek lazım" ifadelerini kullandı.

BEKLENTİLER BÜYÜK
" beklentileri büyük. Bunlara cevap verebilir olmak, daha iyi çalışma ortamı sağlamak da bizim görevimiz" diyen Yerlikaya şöyle devam etti: " daha başarılı olabilmesi için olimpiyat yolunda engelleri tek tek kaldırmak için elimizde ne varsa bakanlığımız ve bakanımızla yapmaya gayret ediyoruz."

  1. 15.1.2019
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