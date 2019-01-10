Gençlik ve Spor Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019'da da işi sıkı tutuyor. Gençlere yatırım yapmaya devam eden spor bakanlığı, bu kez 'Gençlik Projeleri Destek' Programı çerçevesinde ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik bin projeye tam 15 milyon TL bütçe ayıracak. 2019 yılında gençlik ve spor alanında bin 100 projeyi destekleyeceklerini ve 300 sivil toplum kuruluşu ile bir araya geleceklerini açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"BU DESTEK SÜRECEK"



"İhtiyaç sahibi 150 bin yükseköğrenim öğrencisine burs, 380 bin yükseköğrenim öğrencisine de yükseköğrenim kredisi verilecek. Hibe programıyla kültür ve sanattan eğitime, bağımlılıkla mücadeleden tarih bilincine, spordan gönüllülüğe kadar bir gencin hayatındaki tüm alanlara destek veriliyor. 2018 yılında bin 445 projeye 51.5 milyon lira aktardık. 2018'e kadar ise bin 896 projeye 173 milyon TL destek vermiş ve 1.5 milyon gencin bu faaliyetlerden yararlanmasını sağlamıştık. Devletin gençlere desteği hep devam edecektir."



"15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ"



Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun yardımcısı Hamza Yerlikaya da farklı şehirlerde çalışmalara devam ediyor. Yerlikaya, son olarak Antalya'da spor salonlarında incelemelerde bulundu. Bir gençlik merkezini de ziyaret eden Yerlikaya, 15 Temmuz köşesinde yazılanları da dikkatle okudu. "Yeni ve güçlü Türkiye yolunda birlik içinde var gücümüzle çalışacağız" diyen Hamza Yerlikaya, "15 Temmuz gecesi vatanı uğruna canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.