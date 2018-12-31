2019'a ramak kala Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye sahibini buluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı çekilişinin saat kaçta olduğu ve Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sonuçları, şu an en çok merak edilen soruların arasında yer alıyor.

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? sorusunun cevabı ve 2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları anbean fotomac.com.tr'de...

2019 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? 2019 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi an itibariyle Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden yayınlanmaya başladı. 2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarını ve büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaraları fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN