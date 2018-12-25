‘Türk sporu yükselişte’ – Fotomaç – 25 Aralık 2018
25 Aralık 2018, Salı
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‘Türk sporu yükselişte’

‘Türk sporu yükselişte’

Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, dün kısa bir açıklama yaptı.

Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, dün kısa bir açıklama yaptı. İşte Yerlikaya'nın öne çıkan sözleri: "'de özellikle madalya alamadığımız branşlarda 2018'de ciddi başarılar aldık. Türk sporunun yükselişi ortada. İnşallah daha büyük desteklerle daha büyük başarılara imza atacağız."
  1. 25.12.2018
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