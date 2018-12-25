Asgari ücret bugün belli olacak! Asgari ücret ne kadar?
SON DAKİKA: Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret bugün belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 10:00'da toplanacak ve asgari ücreti belirleyecek. Yapılan 3 toplantının ardından bugün dördüncüsü yapılacak ve asgari ücret belirlenecek ve 7 milyondan fazla kişiyi etkileyecek karar duyurulacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.
Toplantıda, 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET KİMLERİN KATILIMIYLA BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.
ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA 1.603 TL
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.
Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
- 25.12.2018 09:27
- Güncelleme: 25.12.2018 09:38
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
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ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
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mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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