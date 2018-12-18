Gümüşova’nın acı günü – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Gümüşova’nın acı günü

Gümüşova’nın acı günü

Gazetemiz editörlerinden , kız kardeşini kaybetti.

Gazetemiz editörlerinden , kız kardeşini kaybetti. Tedavi gördüğü özel bir hastanede aniden rahatsızlanan Burçak Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün Atakum Dört Mevsim Sitesi'nden alınacak ikiz çocuk annesi merhumenin naaşı, öğle namazına müteakip, Büyük Camii'den kaldırılacak ve Asri Mezarlık'ta defnedilecek. Fotomaç ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

  1. 18.12.2018
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