Gümüşova’nın acı günü
Gazetemiz editörlerinden Burak Gümüşova, kız kardeşini kaybetti.
Gazetemiz editörlerinden Burak Gümüşova, kız kardeşini kaybetti. Tedavi gördüğü özel bir hastanede aniden rahatsızlanan Burçak Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün Samsun Atakum Dört Mevsim Sitesi'nden alınacak ikiz çocuk annesi merhumenin naaşı, öğle namazına müteakip, Büyük Camii'den kaldırılacak ve Asri Mezarlık'ta defnedilecek. Fotomaç ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
- 18.12.2018
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