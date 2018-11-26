Spor camiasından başsağlığı mesajları

Federasyonlar ve kulüpler tarafından yayımlanan mesajlar şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Acımız Büyük! İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu askerlerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu askerlerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz."

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

"İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu askerlerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz."

BEŞİKTAŞ

"İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu 1 askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerimize acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE

"Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

GALATASARAY

"İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu dört askerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Ulusumuza başsağlığı dileriz."

TRABZONSPOR

"İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu dört askerimizin şehit olduğunu ve bir askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize ise acil şifalar dileriz."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

"İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun."

BURSASPOR

"İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet,kederli ailesine,sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

EVKUR YENİ MALATYASPOR

"İstanbul Sancaktepe'de bugün Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopter kazasında 4 askerimizin şehit 1 askerimizin yaralı olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

KAYSERİSPOR

"İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğu haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz."