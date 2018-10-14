Bakan Kasapoğlu, Amatör Spor Haftası'nı kutladı – Fotomaç – 14 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    , 'nı kutladı

    Bakan Kasapoğlu, Amatör Spor Haftası'nı kutladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nı kutladı.

    , 81 ilde binlerce genci bir araya getiren 'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimizi sporun güzellikleriyle, ruhuyla buluşturan Amatör Spor Haftası'nı büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

    , Amatör Spor Haftası kapsamında gençlere sporun bütün güzelliklerini sunduklarını belirterek şunları kaydetti:

    "'nin bir spor ülkesi olarak geleceğe yürüyüşünde büyük bir role sahip olan amatör sporun gelişimi adına önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz. Sporun tabana yayılmasını, halkımızın, çocuklarımızın ve gençliğimizin spor yapmasını, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasını hedefliyoruz. Bu amaç için de amatör spor kulüplerine her türlü desteği veriyor, geleceğin olimpiyat şampiyonlarının yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz."

    Gençleri ve çocukları spora özendiren, sporu yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline getiren bütün projelere destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu anlamda binlerce gencimizi sporun güzellikleriyle, fair play ruhuyla buluşturan Amatör Spor Haftası'nı büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu değerli organizasyonun ülke sporunun gelişimine büyük katkılar sunduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

    Kasapoğlu, 2013 yılından bu yana her sene düzenlenen Amatör Spor Haftası kapsamında etkinliklere katılan bütün sporseverlere şükranlarını sunduğunu kaydetti.

    1. 14.10.2018 19:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Kasapoğlu, Amatör Spor Haftası'nı kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN