Bakan Kasapoğlu, 81 ilde binlerce genci bir araya getiren Amatör Spor Haftası'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimizi sporun güzellikleriyle, fair play ruhuyla buluşturan Amatör Spor Haftası'nı büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amatör Spor Haftası kapsamında gençlere sporun bütün güzelliklerini sunduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bir spor ülkesi olarak geleceğe yürüyüşünde büyük bir role sahip olan amatör sporun gelişimi adına önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz. Sporun tabana yayılmasını, halkımızın, çocuklarımızın ve gençliğimizin spor yapmasını, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasını hedefliyoruz. Bu amaç için de amatör spor kulüplerine her türlü desteği veriyor, geleceğin olimpiyat şampiyonlarının yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz."

Gençleri ve çocukları spora özendiren, sporu yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline getiren bütün projelere destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu anlamda binlerce gencimizi sporun güzellikleriyle, fair play ruhuyla buluşturan Amatör Spor Haftası'nı büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu değerli organizasyonun ülke sporunun gelişimine büyük katkılar sunduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kasapoğlu, 2013 yılından bu yana her sene düzenlenen Amatör Spor Haftası kapsamında etkinliklere katılan bütün sporseverlere şükranlarını sunduğunu kaydetti.