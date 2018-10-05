Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Görme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın kamp protokolü için Türkiye'de bulunan Japon heyetle görüştü.

Honjo Belediye Başkanı Shinge Yoshida ve Waseda Üniversitesi İcra Direktörü Isao Muraoka'nın yanı sıra Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan'ın da yer aldığı heyetle görüşen Yerlikaya, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin büyük bir spor ülkesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, uluslararası alanda bu tür anlaşmaların çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin gönül kapılarının herkese açık olduğunu" ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporcuya büyük önem verdiğine dikkati çeken Yerlikaya, "Sporcularımıza böyle bir kamp imkanı sağladığınız ve ülke olarak bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz spor ülkesiyiz. Bizim de arzumuz, sporcularımızın sizlerle birlikte kamp yapabilmeleri hatta sizin de Türkiye'mizde karşılıklı ilişkilerimizin de gelişmesi amacıyla kamp yapması. Sadece paralimpik değil, diğer branşlarda da anlaşma yapalım, ilişkilerimiz gelişsin, birbirimizle kardeşlik bağımız iyice güçlensin istiyoruz." diye konuştu.

İmzalanan protokolle Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da kamp yapacak.



