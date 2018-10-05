Hamza Yerlikaya, Japonya'dan gelen heyeti kabul etti – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    , 'dan gelen heyeti kabul etti

    Hamza Yerlikaya, Japonya'dan gelen heyeti kabul etti

    Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı , 'nın Honjo kentinin belediye başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre , Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda öncesi Görme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın kamp protokolü için 'de bulunan Japon heyetle görüştü.

    Honjo Belediye Başkanı ve Waseda Üniversitesi İcra Direktörü Isao Muraoka'nın yanı sıra Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan'ın da yer aldığı heyetle görüşen Yerlikaya, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Türkiye'nin büyük bir spor ülkesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, uluslararası alanda bu tür anlaşmaların çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin gönül kapılarının herkese açık olduğunu" ifade etti.

    Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın spora ve sporcuya büyük önem verdiğine dikkati çeken Yerlikaya, "Sporcularımıza böyle bir kamp imkanı sağladığınız ve ülke olarak bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz spor ülkesiyiz. Bizim de arzumuz, sporcularımızın sizlerle birlikte kamp yapabilmeleri hatta sizin de Türkiye'mizde karşılıklı ilişkilerimizin de gelişmesi amacıyla kamp yapması. Sadece paralimpik değil, diğer branşlarda da anlaşma yapalım, ilişkilerimiz gelişsin, birbirimizle kardeşlik bağımız iyice güçlensin istiyoruz." diye konuştu.

    İmzalanan protokolle Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi 'da kamp yapacak.

    1. 5.10.2018 14:49
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