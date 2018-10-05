Hamza Yerlikaya, Japonya'dan gelen heyeti kabul etti
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Japonya'nın Honjo kentinin belediye başkanı Shinge Yoshida ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Görme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın kamp protokolü için Türkiye'de bulunan Japon heyetle görüştü.
Honjo Belediye Başkanı Shinge Yoshida ve Waseda Üniversitesi İcra Direktörü Isao Muraoka'nın yanı sıra Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan'ın da yer aldığı heyetle görüşen Yerlikaya, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin büyük bir spor ülkesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, uluslararası alanda bu tür anlaşmaların çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin gönül kapılarının herkese açık olduğunu" ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporcuya büyük önem verdiğine dikkati çeken Yerlikaya, "Sporcularımıza böyle bir kamp imkanı sağladığınız ve ülke olarak bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz spor ülkesiyiz. Bizim de arzumuz, sporcularımızın sizlerle birlikte kamp yapabilmeleri hatta sizin de Türkiye'mizde karşılıklı ilişkilerimizin de gelişmesi amacıyla kamp yapması. Sadece paralimpik değil, diğer branşlarda da anlaşma yapalım, ilişkilerimiz gelişsin, birbirimizle kardeşlik bağımız iyice güçlensin istiyoruz." diye konuştu.
İmzalanan protokolle Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da kamp yapacak.
- 5.10.2018 14:49
-
Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 7
Yorum
KURT ADAM Şenol hoca, artık kafan çalışmıyor. Bırak bu işi. Git torunlarını sev. Geçen yıl şampiyonluktan ettin. Bu yıl ise oynattığın futbol ortada.
-
Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın!
Toplam 2
Yorum
serdar akay_transfer ve gs :)))) son 6.7 yılda yapılan transferlerden 100 milyon € zarar etmiş 1 gs ,bu yılda gönderilmeye çalışılan transferler.belhande,maicon,fegholi vs..
-
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ aynen öyle sahaya saçma sapan bir kadro ile çıkarak rakibini küçümsedin ! sen ve sahadaki futbolcularda hiç ciddiyet yoktu !
Hamza Yerlikaya, Japonya'dan gelen heyeti kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.