Naim Süleymanoğlu'nun babalık davası sonuçlandı!
Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında mahkeme Japon Sekai'nin Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna karar verdi.
Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları katıldı. Saat 11.30'da başlayan ve 10 dakika süren davaya bakan hakim, Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı. Rapora göre, Sekai Mori'nin DNA eşleşmesine göre yüzde 99.99 ihtimalle Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Mahkeme babalık davasının kabulüne karar verdi
- 4.10.2018 12:25
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