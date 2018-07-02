A Spor Haziran ayında da birinci!
Türkiye’nin en çok izlenen spor kanalı A Spor, Haziran ayının da birincisi.
Sporseverlerin değişmeyen adresi A Spor, Kantar Media Haziran ayı ölçümlerine göre birçok kategoride rakiplerini geride bırakarak liderliğini sürdürdü.
SPORUN NABZI A SPOR'DA ATIYOR
Günün ilk saatlerinde başlayan yayın maratonu ile A Spor, gazete manşetlerini, günün spor gelişmelerini, Türkiye ve dünyanın spor gündemini uzman kadrosuyla mercek altına alıyor.
Hız kesmeden yayınlarını sürdüren A Spor, spor gündemine damga vuran olayları takip ediyor ve sıcağı sıcağına ekrana taşıyor. Spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor, futbol, basketbol, tenis, voleybol vb. birçok farklı branştan güncel spor haberlerini, gün boyu izleyicisine sunarken; spor programlarıyla sporda yaşanan olayları, tartışmaları ve spor karşılaşmalarının sonuçlarını, analizler ve yorumlarla ekrana getiriyor.
DÜNYA KUPASI A SPOR'DA
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'na dair tüm detaylar A Spor'da ekranlara geliyor.Dünya Kupası coşkusunda heyecan gün geçtikçe artarken; maç özetleri, özel dosya haberler, takımlardan son dakika gelişmeleri, usta yorumcuların değerlendirmeleri ekrana geliyor. Rusya'da bulunan A Spor ekibinden Ali Baransel ve Mehmet Tekin kupa heyecanı her yönü ile A Spor izleyicisine aktarırken, A Spor'da futbol şöleni yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER DÖNEMİ HEYECANI A SPOR'DA YAŞANIYOR
Süper Lig'in sona ermesinin ardından futbol severler tarafından ilgiyle takip edilen transfer dönemi heyecanı A Spor'da yaşanıyor.Taraftarlar, kulüplerinden gelecek transfer haberlerini heyecanla beklerken; yeni sezonda hangi futbolcu hangi takımda forma giyecek, kim hangi kulübün radarında, tüm sıcak gelişmeleri ve son dakika transfer haberlerini ilk A Spor'dan öğreniyor.
- 2.7.2018 14:31
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
Yorum
Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
Yorum
Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
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