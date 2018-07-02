A Spor Haziran ayında da birinci!

Sporseverlerin değişmeyen adresi A Spor, Kantar Media Haziran ayı ölçümlerine göre birçok kategoride rakiplerini geride bırakarak liderliğini sürdürdü.

SPORUN NABZI A SPOR'DA ATIYOR

Günün ilk saatlerinde başlayan yayın maratonu ile A Spor, gazete manşetlerini, günün spor gelişmelerini, Türkiye ve dünyanın spor gündemini uzman kadrosuyla mercek altına alıyor.

Hız kesmeden yayınlarını sürdüren A Spor, spor gündemine damga vuran olayları takip ediyor ve sıcağı sıcağına ekrana taşıyor. Spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor, futbol, basketbol, tenis, voleybol vb. birçok farklı branştan güncel spor haberlerini, gün boyu izleyicisine sunarken; spor programlarıyla sporda yaşanan olayları, tartışmaları ve spor karşılaşmalarının sonuçlarını, analizler ve yorumlarla ekrana getiriyor.

DÜNYA KUPASI A SPOR'DA

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'na dair tüm detaylar A Spor'da ekranlara geliyor.Dünya Kupası coşkusunda heyecan gün geçtikçe artarken; maç özetleri, özel dosya haberler, takımlardan son dakika gelişmeleri, usta yorumcuların değerlendirmeleri ekrana geliyor. Rusya'da bulunan A Spor ekibinden Ali Baransel ve Mehmet Tekin kupa heyecanı her yönü ile A Spor izleyicisine aktarırken, A Spor'da futbol şöleni yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER DÖNEMİ HEYECANI A SPOR'DA YAŞANIYOR

Süper Lig'in sona ermesinin ardından futbol severler tarafından ilgiyle takip edilen transfer dönemi heyecanı A Spor'da yaşanıyor.Taraftarlar, kulüplerinden gelecek transfer haberlerini heyecanla beklerken; yeni sezonda hangi futbolcu hangi takımda forma giyecek, kim hangi kulübün radarında, tüm sıcak gelişmeleri ve son dakika transfer haberlerini ilk A Spor'dan öğreniyor.