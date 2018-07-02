A Spor Haziran ayında da birinci! – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    A Haziran ayında da birinci!

    A Spor Haziran ayında da birinci!

    ’nin en çok izlenen kanalı , Haziran ayının da birincisi.

    Sporseverlerin değişmeyen adresi A , Kantar Media Haziran ayı ölçümlerine göre birçok kategoride rakiplerini geride bırakarak liderliğini sürdürdü.

    SPORUN NABZI A SPOR'DA ATIYOR

    Günün ilk saatlerinde başlayan yayın maratonu ile , gazete manşetlerini, günün spor gelişmelerini, ve dünyanın spor gündemini uzman kadrosuyla mercek altına alıyor.

    Hız kesmeden yayınlarını sürdüren A Spor, spor gündemine damga vuran olayları takip ediyor ve sıcağı sıcağına ekrana taşıyor. Spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor, , basketbol, tenis, voleybol vb. birçok farklı branştan güncel spor haberlerini, gün boyu izleyicisine sunarken; spor programlarıyla sporda yaşanan olayları, tartışmaları ve spor karşılaşmalarının sonuçlarını, analizler ve yorumlarla ekrana getiriyor.

    DÜNYA KUPASI A SPOR'DA
    Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 'na dair tüm detaylar A Spor'da ekranlara geliyor.Dünya Kupası coşkusunda heyecan gün geçtikçe artarken; maç özetleri, özel dosya haberler, takımlardan son dakika gelişmeleri, usta yorumcuların değerlendirmeleri ekrana geliyor. Rusya'da bulunan A Spor ekibinden Ali Baransel ve Mehmet Tekin kupa heyecanı her yönü ile A Spor izleyicisine aktarırken, A Spor'da futbol şöleni yaşanmaya devam ediyor.

    TRANSFER DÖNEMİ HEYECANI A SPOR'DA YAŞANIYOR

    'in sona ermesinin ardından futbol severler tarafından ilgiyle takip edilen dönemi heyecanı A Spor'da yaşanıyor.Taraftarlar, kulüplerinden gelecek transfer haberlerini heyecanla beklerken; yeni sezonda hangi futbolcu hangi takımda forma giyecek, kim hangi kulübün radarında, tüm sıcak gelişmeleri ve son dakika transfer haberlerini ilk A Spor'dan öğreniyor.

    1. 2.7.2018 14:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A Spor Haziran ayında da birinci! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN