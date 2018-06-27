Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan toprağa verildi – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ın babası toprağa verildi

    <a href="/index/alpay-ozalan?id=8c2552bc-d74b-46b5-a66d-724c753b9eb5" class="" rel="tag">Alpay Özalan</a>'ın babası <a href="/index/mustafa-ozalan?id=af945110-2f86-46de-8c6a-04428328559e" class="" rel="tag">Mustafa Özalan</a> toprağa verildi

    Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 'den milletvekili seçilen eski milli futbolcu 'ın 73 yaşında vefat eden babası toprağa verildi.

    Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve dün vefat eden için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

    Cenaze namazına Başbakan 'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile diğer ilgililer katıldı.

    Başbakan , Özalan'a ve ailesine taziyelerini iletti. Namazın ardından cenazeye omuz veren Yıldırım, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.

    Cenaze namazında Kulübü Başkanı , Altınordu Hüseyin Eroğlu, teknik direktör ve futbol camiasından isimler de yer aldı.

    'ın cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

    1. 27.6.2018 14:26
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