Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve dün vefat eden Mustafa Özalan için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile diğer ilgililer katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Özalan'a ve ailesine taziyelerini iletti. Namazın ardından cenazeye omuz veren Yıldırım, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.

Cenaze namazında Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural ve futbol camiasından isimler de yer aldı.

Mustafa Özalan'ın cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.