Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan toprağa verildi
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti'den İzmir milletvekili seçilen eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın 73 yaşında vefat eden babası Mustafa Özalan toprağa verildi.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve dün vefat eden Mustafa Özalan için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile diğer ilgililer katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım, Özalan'a ve ailesine taziyelerini iletti. Namazın ardından cenazeye omuz veren Yıldırım, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.
Cenaze namazında Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural ve futbol camiasından isimler de yer aldı.
Mustafa Özalan'ın cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.
- 27.6.2018 14:26
-
Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
-
Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
-
Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.