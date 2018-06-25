Alpay Özalan milletvekili seçildi mi? Alpay Özalan Meclis'e girdi mi? – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

     milletvekili seçildi mi? Meclis'e girdi mi?

    <a href="/index/alpay-ozalan?id=8c2552bc-d74b-46b5-a66d-724c753b9eb5" class="" rel="tag">Alpay Özalan</a> milletvekili seçildi mi? <a href="/index/alpay-ozalan?id=8c2552bc-d74b-46b5-a66d-724c753b9eb5" class="" rel="tag">Alpay Özalan</a> Meclis'e girdi mi?

    2018 seçimleri birçok ünlü ismin de adaylığına şahit oldu. Bazı adaylar seçilerek meclisteki yerini alınırken, bazı adaylar sürecini hüsranla karşıladı. Peki seçimlerinden 'den aday olan  seçildi mi? Meclis'e girdi mi? ?

    ALPAY ÖZALAN SEÇİLDİ Mİ??
    Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına geldi. Tüm yurtta saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Milletvekili adayları arasında eski milli futbolcu da vardı. 'den milletvekili adayı gösterilmişti.

    Resmi olmayan sonuçlara göre; Eski milli futbolcu , İzmir milletvekili seçildi.

    ALPAY ÖZALAN KİMDİR?
    29 Mayıs 1973'de İzmir doğdu. Tam adı Fehmi 'dır. 2.ligde Soma Linyitspor'da oynadıktan sonra 1992'de Altay'a geçti ve o sezon sergilediği performans sonrasında tarafından Ümit 'a alındı. Ümit 'ın değişmez oyuncusu olduktan sonra büyük takımların dikkatini çekti. 1993 ayında Altay'dan koptuktan sonra, tarafından Beşiktaş'a edildi. ?

    Daha henüz 20 yaşında Beşiktaş'a adım atarken ilk sezonunda , sezon ortasında Milne'nin ayrılmasıyla Daum ile çalıştı. Milne ve Daum'lu 1993-94 sezonunda 11 maçta görev aldıktan sonra Daum'un değişmez oyuncularında birisi oldu. Daum döneminde lig şampiyonluğu, , şampiyonlukları yaşadı. Her döneminde takımında en kilit isimlerden birisi olarak dikkat çekti.

    1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ta tamar yaşarken Siyah-Beyazlı taraftarın en çok sevdiği isimlerden birisi oldu. Ancak 1999 Haziran ayında yönetim ile anlaşamadı ve sonra satışa konuldu. O dönemde 2.6 trilyonluk rekor bonservis bedeli ile satışa çıkartıldığında Alpay'a ilk olarak Jet-Pa Kulübü Başkanı Fadıl Akgündüz talip oldu. 2 trilyon 600 milyarlık rekor ücretini ödeyen Akgündüz, Özalan'ı 3.5 trilyona Jet – Pa renklerine bağladı. Bu transeferin hemen ardından Fenerbahçe'ye kiralandı.

    Fenerbahçe'de , Zeman, Turhan Sofuoğlu'lu dönemde takımın değişmez oyuncusu oldu. Alpay, Fenerbahçe'den sonra İngiltere'nin takımına oldu. Burada da başarılı futboluyla dikkatleri çeken Özalan, 2004 yılında Güney Kore'nin Incheon United takımına oldu. 2005 yılında Japonya'nın Urawa Blue Diamonds takımına olan Özalan, gene aynı sene, Almanya'nın FC Köln takımına oldu ve 2008 yılında faal futbol yaşamını bitirene kadar bu takımda top koşturdu.

    Milli Takımın da değişmez oyuncusu olan evli ve iki çocuk babası.

    1. 25.6.2018 10:18
    2. Güncelleme: 25.6.2018 10:18
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