ALPAY ÖZALAN SEÇİLDİ Mİ??

Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına geldi. Tüm yurtta saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Milletvekili adayları arasında eski milli futbolcu Alpay Özalan da vardı. Alpay Özalan AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmişti.



Resmi olmayan sonuçlara göre; Eski milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti İzmir milletvekili seçildi.



ALPAY ÖZALAN KİMDİR?

Alpay Özalan 29 Mayıs 1973'de İzmir doğdu. Tam adı Fehmi Alpay Özalan'dır. 2.ligde Soma Linyitspor'da oynadıktan sonra 1992'de Altay'a geçti ve o sezon sergilediği performans sonrasında Fatih Terim tarafından Ümit Milli Takım'a alındı. Ümit Milli Takım'ın değişmez oyuncusu olduktan sonra büyük takımların dikkatini çekti. 1993 transfer ayında Altay'dan koptuktan sonra, Süleyman Seba tarafından Beşiktaş'a transfer edildi. Alpay Özalan kimdir?



Alpay Özalan Daha henüz 20 yaşında Beşiktaş'a adım atarken ilk sezonunda Gordon Milne, sezon ortasında Milne'nin ayrılmasıyla Daum ile çalıştı. Milne ve Daum'lu 1993-94 sezonunda 11 maçta görev aldıktan sonra Daum'un değişmez oyuncularında birisi oldu. Daum döneminde lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. Her transfer döneminde takımında en kilit isimlerden birisi olarak dikkat çekti.



1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ta tamar yaşarken Siyah-Beyazlı taraftarın en çok sevdiği isimlerden birisi oldu. Ancak 1999 Haziran ayında yönetim ile anlaşamadı ve sonra satışa konuldu. O dönemde 2.6 trilyonluk rekor bonservis bedeli ile satışa çıkartıldığında Alpay'a ilk olarak Siirt Jet-Pa Kulübü Başkanı Fadıl Akgündüz talip oldu. 2 trilyon 600 milyarlık rekor transfer ücretini ödeyen Akgündüz, Özalan'ı 3.5 trilyona Siirt Jet – Pa renklerine bağladı. Bu transeferin hemen ardından Fenerbahçe'ye kiralandı.



Fenerbahçe'de Rıdvan Dilmen, Zeman, Turhan Sofuoğlu'lu dönemde takımın değişmez oyuncusu oldu. Alpay, Fenerbahçe'den sonra İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer oldu. Burada da başarılı futboluyla dikkatleri çeken Özalan, 2004 yılında Güney Kore'nin Incheon United takımına transfer oldu. 2005 yılında Japonya'nın Urawa Blue Diamonds takımına transfer olan Özalan, gene aynı sene, Almanya'nın FC Köln takımına transfer oldu ve 2008 yılında faal futbol yaşamını bitirene kadar bu takımda top koşturdu.

Milli Takımın da değişmez oyuncusu olan Alpay Özalan evli ve iki çocuk babası.