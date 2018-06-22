Osman Aşkın Bak'tan Euro 2024 açıklaması – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'tan Euro 2024 açıklaması

    Osman Aşkın Bak'tan Euro 2024 açıklaması

    Euro 2024’e iyi hazırlandıklarını belirten , “Şu anda her şeyimizle hazırız. Ev sahipliğini alacağımıza inanıyorum” dedi

    Gençlik ve Spor Bakanı , 'nin 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Organizasyondaki rakibimizin olduğunu hatırlatan Bak, "Devletimizin desteği ve yeni statlarımızla gerçekten turnuvaya çok iyi hazırlandık. Şu anda her şeyimizle hazırız. İnanıyoruz ki bu organizasyonun ev sahipliğini alan ülke biz olacağız" diye konuştu.

    KUPADA TEMPO DÜŞÜK
    hakkında da görüş bildiren Bak, gruptan çıkınca maçların daha keyifli bir hal alacağını belirtti. Yoğun programlarından dolayı kupayı özetlerden takip ettiğini belirten Bakan Bak, "Favorilerin kaybettiği ve biraz daha temponun düşük olduğu bir Dünya Kupası var. Sonuçlar sıkıcı olabiliyor fakat iyi bir organizasyon yapıyor. Gruptan çıkınca maçlar daha iyi olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

    1. 22.6.2018
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