Osman Aşkın Bak'tan Euro 2024 açıklaması
Euro 2024’e iyi hazırlandıklarını belirten Osman Aşkın Bak, “Şu anda her şeyimizle hazırız. Ev sahipliğini alacağımıza inanıyorum” dedi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Organizasyondaki rakibimizin Almanya olduğunu hatırlatan Bak, "Devletimizin desteği ve yeni statlarımızla gerçekten turnuvaya çok iyi hazırlandık. Şu anda her şeyimizle hazırız. İnanıyoruz ki bu organizasyonun ev sahipliğini alan ülke biz olacağız" diye konuştu.
KUPADA TEMPO DÜŞÜK
Dünya Kupası hakkında da görüş bildiren Bak, gruptan çıkınca maçların daha keyifli bir hal alacağını belirtti. Yoğun programlarından dolayı kupayı özetlerden takip ettiğini belirten Bakan Bak, "Favorilerin kaybettiği ve biraz daha temponun düşük olduğu bir Dünya Kupası var. Sonuçlar sıkıcı olabiliyor fakat Rusya iyi bir organizasyon yapıyor. Gruptan çıkınca maçlar daha iyi olacaktır" değerlendirmesini yaptı.
- 22.6.2018
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
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cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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