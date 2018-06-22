Osman Aşkın Bak'tan Euro 2024 açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Organizasyondaki rakibimizin Almanya olduğunu hatırlatan Bak, "Devletimizin desteği ve yeni statlarımızla gerçekten turnuvaya çok iyi hazırlandık. Şu anda her şeyimizle hazırız. İnanıyoruz ki bu organizasyonun ev sahipliğini alan ülke biz olacağız" diye konuştu.



KUPADA TEMPO DÜŞÜK

Dünya Kupası hakkında da görüş bildiren Bak, gruptan çıkınca maçların daha keyifli bir hal alacağını belirtti. Yoğun programlarından dolayı kupayı özetlerden takip ettiğini belirten Bakan Bak, "Favorilerin kaybettiği ve biraz daha temponun düşük olduğu bir Dünya Kupası var. Sonuçlar sıkıcı olabiliyor fakat Rusya iyi bir organizasyon yapıyor. Gruptan çıkınca maçlar daha iyi olacaktır" değerlendirmesini yaptı.