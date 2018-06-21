Mültecilere TFF’den destek – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Mültecilere ’den destek

    Mültecilere TFF’den destek
    , Dünya Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 20 Haziran'ın Dünya Mülteciler Günü olarak belirlendiği aktarılarak, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylık dosyasında turnuva gönüllülerinin yüzde 25'ini mültecilerden oluşturacağını ilan eden TFF olarak, desteklemekten onur duyduğumuz mülteciler için daha güzel bir dünya temenni ederiz" denildi.
    1. 21.6.2018
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