Osman Aşkın Bak: "Millet sizinle" – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    : "Millet sizinle"

    Osman Aşkın Bak: "Millet sizinle"

    ’nda mücadele edecek sporcularımızla yemekte buluşan Spor Bakanı , “En iyi neticeyle dönmelisiniz. Bütün millet sizinle beraberdir” dedi

    Gençlik ve Spor Bakanı , 18. 'nda ülkemizi temsil edecek sporcularla gala yemeğinde bir araya geldi. 'nın Tarragona şehrinde Cuma günü başlayacak oyunlarda mücadele edecek sporcularımızdan önemli başarılar beklediklerini belirten , şöyle konuştu: Özellıkle İspanya'nın, 'nın, 'nın bir çekişmesi var. Biz de bu çekişmenin içindeyiz. Ülke olarak sizlerin en iyi neticeyle dönmenizi arzu ediyoruz. Bütün millet sizinle beraber. Uluslararası alanda göstereceğiniz başarılar milletimizi gururlandıracak. Şanslı ülkeyiz. sporun içinden geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi sporcuya teri soğumadan gerekli ödülü vereceksiniz. Biz de bunu süratle gerçekleştiriyoruz.

    'KÜÇÜMSEMEYİN'
    Bakan Bak, İspanya'da mücadele edecek 144'ü kadın 349 sporcumuza şu nasihati verdi: "Kimseyi küçük görmeyeceksiniz, gördüğünüz an kaybedersiniz. Ne zaman şampiyon olunur, bir şampiyonu yenerek olunur. Bazı branşlarda diğer ülkelerin sizden iyi olduğu düşünülebilir ama kim konsantre olursa o kazanacak. Sporun ruhunda son ana kadar mücadele var. O enerjiyi yansıtmanız gerekiyor."

    1. 20.6.2018
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