Göksel Gümüşdağ: "Erdoğan Demirören çok hayırsever bir iş adamıydı"
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.
Gümüşdağ, "Bilgisinden, deneyiminden istifade ederdik. Enerjisi yüksek bir insandı. Hep pozitif değerlendirmeler yapardı. Derin üzüntü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olur. Çok hayırsever bir iş adamıydı. Aileyle de kadim bir dostluğumuz var. Bir kez daha gerek Yıldırım başkana gerek ailenin diğer mensuplarına başsağılığı ve sabırlar diliyorum" dedi.
- 8.6.2018 13:54
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Konya’da yeni başkan Kulluk
Toplam 1
Yorum
hasan diktaş başarılı bir insan...sayın kulluk konya spordada başarılı olur....hayırlısı........
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Guliyev fırtınası
Toplam 2
Yorum
azizim aziz baskan ekti dikti gelenler sömürecek icini boşaltacak yazık emeklere ,guliyev sen azizin bir emegisin allah güç ve sıhhat versin
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Guliyev fırtınası
Toplam 2
Yorum
mehmet Tebrikler. Yüz akımız Ramil Guliyev. ..
Göksel Gümüşdağ: "Erdoğan Demirören çok hayırsever bir iş adamıydı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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