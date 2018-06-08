Göksel Gümüşdağ: "Erdoğan Demirören çok hayırsever bir iş adamıydı" – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    : " çok hayırsever bir iş adamıydı"

    Göksel Gümüşdağ: "Erdoğan Demirören çok hayırsever bir iş adamıydı"

    Demirören  Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Kulübü Başkanı açıklamalarda bulundu.

    Gümüşdağ, "Bilgisinden, deneyiminden istifade ederdik. Enerjisi yüksek bir insandı. Hep pozitif değerlendirmeler yapardı. Derin üzüntü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olur. Çok hayırsever bir iş adamıydı. Aileyle de kadim bir dostluğumuz var. Bir kez daha gerek Yıldırım başkana gerek ailenin diğer mensuplarına başsağılığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

    1. 8.6.2018 13:54
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