Ergin Ataman: "Takım kuramıyorduk, Erdoğan amcaya gittik" – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    : "Takım kuramıyorduk, Erdoğan amcaya gittik"

    Ergin Ataman: "Takım kuramıyorduk, Erdoğan amcaya gittik"

    Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle , kulüpler ve spor dünyasından isimler başsağlığı mesajı yayınladı. Ünlü koç da Erdoğan Demirören için açıklamalarda bulundu.

    Anadolu Efes başantrenörü , Erdoğan Demirören'in ve aşkıyla yanıp tutuşan bir insan olduğunu söyledi.

    İşte Ataman'ın açıklamalar:
    Üzüntümüz çok büyük. Kendisiyle birlikte çalışma şansı yakaladım. Büyük bir insan olmasının dışında mali sıkıntılar yüzünden takım kuramıyorduk. Erdoğan amcaya gittik. Milangaz ile birlikte büyük bir sorumluluk aldık. Deron Williams gibi çok önemli bir ismi getirdik ve üç kupayla sezonu bitirdik. Öyle bir profil çiziyordu ki takımın parçası gibiydi. Türk sporunun ihtiyaç duyduğu en önemli figürlerden biriydi. Maddiyatın ötesinde manevi olarak gerçek bir spor adamıydı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra beni arardı, moral verirdi. Hakikaten bambaşka bir insandı. Mütevazi bir kişiliğe sahipti. Avrupa Basketbol Şampiyonası vardı 'da 10 ay önce. Arkamı döndüm, herkesin oturduğu tribünde Erdoğan Demirören torununu almış, halkın içindeydi. Çok şaşırdım. 'Torunum çok seviyordu, maça geldim' demişti. Çok üzgünüm, şoktayım.

    1. 8.6.2018 14:01
    2. Güncelleme: 8.6.2018 14:03
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