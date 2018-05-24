Emetspor Kulübü'ne bina
Kütahya'nın Emet ilçesinde kaymakamlığa ait 4 katlı bina, Emetspor Kulübü'ne tahsis edildi.
Kaymakam Çiçek bu isteğe duyarsız kalmayıp, kaymakamlığa ait Kaynarca Mevkii'nde bulunan 4 katlı betonarme binayı (Eski Anadolu Lisesi Pansiyonu) Emetspor Kulübü'nün kullanımına tahsis etti.
Emet gençliğine verdiği destekten dolayı Kaymakamı Hasan Çiçek'e teşekkür ettiklerini belirten Kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz, "Binanın tahsisatı ve tadilatı konusunda her türlü desteği veren kaymakamımız, ilçemizde yaşayan gençlerin sportif ve kültürel alandaki ihtiyaçlarının karşılanması konusunda büyük bir yardım da bulunmuştur. Bizler de bu güzel projenin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ayrıca Emet gençliğine hizmet edecek bu projeye katkıda bulunmak isteyen ilçe halkının desteklerini bekliyoruz" dedi.
Tadilatına başlanan binada lokal, oyun salonu (bilardo, masa tenisi, PlayStation) zeka oyunları odası, müzik odası, resim atölyesi, ders çalışma ve kitap okuma salonları gibi sportif ve kültürel alanların oluşturulmasının planlandığı bildirildi.
- 24.5.2018 12:35
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Emre Akbaba'dan Beşiktaş itirafı
Toplam 3
Yorum
karakartalll bu adam ciddi ciddi beşiktaşa gelip arkasında oğuzhanla beraber oynarsa iyi bir forvetle takımda ikinci bi sosa gomez etkisi yaratabilirler.
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Fikret Orman: Burak Yılmaz iyi bir Beşiktaşlı
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Yorum
karakartalll şenol hocaya yardımcı gelecek olması süper bir haber umarım yusuf şimşek olur bu yardımcı hoca
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Emre Akbaba'dan Beşiktaş itirafı
Toplam 3
Yorum
gamer62 nerden biliyorsunuz besiktasa isik yaktigini besiktas 3 cu buyuk takimdir 1 ve 2 var ondan onde
Emetspor Kulübü'ne bina haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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