Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Ödülleri sahiplerini buldu

    Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu
    Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen 2017 Türkiye Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Büyük ödül: . Şeref diploması: F.Bahçe ve G.Saray kadın voleybol takımları ile Batuhan Erikli. Kutlama mektubu: Devrim Şahin, İMKB Kız Meslek Lisesi Futsal Takımı ve Nil Çokgezen.
    1. 23.5.2018
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