"Olimpiyat ruhu sürecek"
Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonu Koç Spor Fest'in bahar etabı Çukurova Üniversitesi'nde tamamlandı.
Sahalara taşıdığı fair-play ve dayanışma ruhu ile rotasındaki 7 şehre olimpiyat havası getiren Koç Spor Fest'in bahar etabı boyunca 26 bin sporcu, 57 branşta mücadele etti. Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel gençleri desteklemeye, onları spor, teknoloji, müzik, eğlence ve rekabetle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.
- 16.5.2018
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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