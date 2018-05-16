"Olimpiyat ruhu sürecek" – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    "Olimpiyat ruhu sürecek"

    "Olimpiyat ruhu sürecek"

    'nin en geniş katılımlı spor organizasyonu 'in bahar etabı 'nde tamamlandı.

    Sahalara taşıdığı fair-play ve dayanışma ruhu ile rotasındaki 7 şehre olimpiyat havası getiren 'in bahar etabı boyunca 26 bin sporcu, 57 branşta mücadele etti. Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel gençleri desteklemeye, onları spor, teknoloji, müzik, eğlence ve rekabetle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.
    1. 16.5.2018
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