3. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün
3. Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci günün sabah bölümünde etkinlikler başladı.
Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günündeki etkinlikler ve müsabakalar, yağmur nedeniyle Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ne alındı.
Festivalin sabah bölümünde çocuklara yönelik mangala müsabakaları yapıldı. İlçe birincilerinin yarıştığı mangalada ayrıca final maçları da gerçekleştirilecek.
Sabah bölümünde, ok atma, mas ve kuşak müsabakaları yapılacak.
- 10.5.2018 13:11
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savaş Sen kimsin ki? Bazı hoca dediğin Dünyanın sayılı hocalarndan rüyanızda bile göremiyeceğiniz uefa şampiyonu dört yıldızlı takımın hocası.
3. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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