3. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    3. 'nde 2. gün

    3. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün

    3. 'nin ikinci günün sabah bölümünde etkinlikler başladı.

    Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günündeki etkinlikler ve müsabakalar, yağmur nedeniyle Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ne alındı.

    Festivalin sabah bölümünde çocuklara yönelik mangala müsabakaları yapıldı. İlçe birincilerinin yarıştığı mangalada ayrıca final maçları da gerçekleştirilecek.

    Sabah bölümünde, ok atma, mas ve kuşak müsabakaları yapılacak.

    1. 10.5.2018 13:11
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